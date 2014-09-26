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Temmuz Soğuğu
Cold in July
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :26 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Doğu Texas’ta küçük bir kasabanın sakinlerinden Richard Dane’in nefsi müdafaa için bir cinayet işlemek zorunda kalışının hikâyesi. Olaydan sonra Dane, eski bir suçlu ve Dane’in vurduğu adamın babası olan Ben Russel’la tanışır. Ancak küçük kasabadaki yozlaşma ve paranoya bu iki can düşmanın arasında beklenmedik bir işbirliğine sebep olur. Bu garip ekip, hayal bile edemeyecekleri kadar büyük ve tehlikeli bir sırrı açığa çıkarırlar.
Galeri
Yorumlar
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Merak ettiğim bişey var temmuz soğuğu ve benzeri filmler sinemaya geliyor ama izlenme oranları maliyeti kurtarıyor mu çok merak ediyorum. Az salonda birkaç kişinin izlediği filmler kâr elde ediyor mu? Biri yanıtlasın )
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