Temmuz Soğuğu

Doğu Texas’ta küçük bir kasabanın sakinlerinden Richard Dane’in nefsi müdafaa için bir cinayet işlemek zorunda kalışının hikâyesi. Olaydan sonra Dane, eski bir suçlu ve Dane’in vurduğu adamın babası olan Ben Russel’la tanışır. Ancak küçük kasabadaki yozlaşma ve paranoya bu iki can düşmanın arasında beklenmedik bir işbirliğine sebep olur. Bu garip ekip, hayal bile edemeyecekleri kadar büyük ve tehlikeli bir sırrı açığa çıkarırlar.