Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Temmuz Soğuğu - Cold in July
Paylaş

Temmuz Soğuğu

Cold in July

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Temmuz Soğuğu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Doğu Texas’ta küçük bir kasabanın sakinlerinden Richard Dane’in nefsi müdafaa için bir cinayet işlemek zorunda kalışının hikâyesi. Olaydan sonra Dane, eski bir suçlu ve Dane’in vurduğu adamın babası olan Ben Russel’la tanışır. Ancak küçük kasabadaki yozlaşma ve paranoya bu iki can düşmanın arasında beklenmedik bir işbirliğine sebep olur. Bu garip ekip, hayal bile edemeyecekleri kadar büyük ve tehlikeli bir sırrı açığa çıkarırlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Merak ettiğim bişey var temmuz soğuğu ve benzeri filmler sinemaya geliyor ama izlenme oranları maliyeti kurtarıyor mu çok merak ediyorum. Az salonda birkaç kişinin izlediği filmler kâr elde ediyor mu? Biri yanıtlasın )

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Temmuz Soğuğu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Temmuz Soğuğu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir