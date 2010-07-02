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Teorien om alting
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Kısa Film
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Danimarka
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :40 dk.
- Dağıtıcı :Danmarks Radio , Magic Hour Films ApS, Statens Fil
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