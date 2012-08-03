Tepedeki Ev

Kore Savaşı sırasında kaybolan babasının döneceği ümidiyle Umi, her gün deniz kenarındaki evlerinden bir çift flama sallamaktadır. Okulda ise bir öğrenci hareketinin içinde olan Umi, Jun’a âşık olur. Ancak zaman içinde ikilinin arasında kan bağı olma ihtimali ortaya çıkacaktır.