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Tepedeki Ev
Kokuriko-zaka kara
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Animasyon
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Japonya
- Gösterim Tarihi :3 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Kore Savaşı sırasında kaybolan babasının döneceği ümidiyle Umi, her gün deniz kenarındaki evlerinden bir çift flama sallamaktadır. Okulda ise bir öğrenci hareketinin içinde olan Umi, Jun’a âşık olur. Ancak zaman içinde ikilinin arasında kan bağı olma ihtimali ortaya çıkacaktır.
Galeri
Yorumlar
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Bizim ülkemizde anime kültürü gelişmedigi için bu film 5-6 puanı geçemez bu sitede. Benden 9.
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bence 5 i hakedio gibi bu film
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benim puanım 4
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sinemada izlemeye ne gerek var
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. Acaba nasıl ? diyorum ama kesinlikle güzel bir yapımdır, bir ustanın elinden çıktığına göre :)
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