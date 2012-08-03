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Tepedeki Ev

Kokuriko-zaka kara

0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tepedeki Ev
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kore Savaşı sırasında kaybolan babasının döneceği ümidiyle Umi, her gün deniz kenarındaki evlerinden bir çift flama sallamaktadır. Okulda ise bir öğrenci hareketinin içinde olan Umi, Jun’a âşık olur. Ancak zaman içinde ikilinin arasında kan bağı olma ihtimali ortaya çıkacaktır.

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Yorumlar

  • Bizim ülkemizde anime kültürü gelişmedigi için bu film 5-6 puanı geçemez bu sitede. Benden 9.

  • bence 5 i hakedio gibi bu film

  • benim puanım 4

  • sinemada izlemeye ne gerek var

  • . Acaba nasıl ? diyorum ama kesinlikle güzel bir yapımdır, bir ustanın elinden çıktığına göre :)

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