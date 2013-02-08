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Tepelerin Ardında

Beyond the Hills Dupa dealuri

6 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tepelerin Ardında
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Devotee Voichita ve Aline aynı yetimhanede birlikte büyümüş, burada cinsel taciz gibi zorlu durumları birlikte atlatmış iki yakın arkadaştır. Yetimhaneden sonra yolları ayrılan iki kadından Voichita Almanya'ya göçmüş ve orada yaşamış; Alina ise Romanya'ya yerleşip oradaki bir manastıra sığınmıştır. Voichita depresyon ve yalnızlıktan müstarip olduğu Almanya'dan Romanya'ya eski arkadaşını ziyarete gider. Planlarına göre Romanya'dan Alina'yı da alıp yeni bir hayata başlayacaktır. Ancak Alina'yı yaşadığı manastırda bulduğunda beklemediği bir durumla kaşılaşır.

Galeri

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Yorumlar

  • Drama izleyenlerin hayatı hepmi günlük gülüstanlık merak ediyorum.

  • olmadık tahminler yapmayın arkadaşım neden kafaları bulandırıyosunuz?????

  • benim tahminim o peder ölür kadınlar öldürür hatta

  • avrupa sineması bu kadar sıkıcı olmak zorundamı

  • daha önce izlediğim bir filme benziyor ama adını hatılayamadım

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Oyuncular ve ekip

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