Tepelerin Ardında
Beyond the Hills Dupa dealuri
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Fransa, Romanya
- Gösterim Tarihi :8 Şubat 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :150 dk.
Filmin Konusu
Devotee Voichita ve Aline aynı yetimhanede birlikte büyümüş, burada cinsel taciz gibi zorlu durumları birlikte atlatmış iki yakın arkadaştır. Yetimhaneden sonra yolları ayrılan iki kadından Voichita Almanya'ya göçmüş ve orada yaşamış; Alina ise Romanya'ya yerleşip oradaki bir manastıra sığınmıştır. Voichita depresyon ve yalnızlıktan müstarip olduğu Almanya'dan Romanya'ya eski arkadaşını ziyarete gider. Planlarına göre Romanya'dan Alina'yı da alıp yeni bir hayata başlayacaktır. Ancak Alina'yı yaşadığı manastırda bulduğunda beklemediği bir durumla kaşılaşır.
Galeri
Yorumlar
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Drama izleyenlerin hayatı hepmi günlük gülüstanlık merak ediyorum.
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olmadık tahminler yapmayın arkadaşım neden kafaları bulandırıyosunuz?????
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benim tahminim o peder ölür kadınlar öldürür hatta
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avrupa sineması bu kadar sıkıcı olmak zorundamı
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daha önce izlediğim bir filme benziyor ama adını hatılayamadım