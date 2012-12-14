Tepenin Ardı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Nusret biri uysal diğeri deli fişek iki oğlunu alıp dedelerinin çiftliğine hava değişikliği olsun diye götürür. Zafer askerlik sonrası yaşadığı bunalımla ne kadar içine kapanıksa, kardeşi bir o kadar laf dinlemez, haşarı bir delikanlıdır. Dede Faik ise kendi çiftliğinin çevresinde gezinen keçi sürüleriyle ve özellikle onların sahibi olan çobanlardan şikayetçidir. Çevresinde ne olup biterse onlardan bilmektedir. Nereden geldiği belli olmayan bir silah patlaması ve sonrasında yaşananlar çiftliktekilerin huzurunu büsbütün bozacaktır.
Galeri
Yorumlar
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cok güzeldi bu film bu ödülleri boşa almamış...bence hakediyor ..giderseniz daha iyi anlarsınız...
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konya.da da izlemek istiyoruz
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Beklediğimden çok çok daha iyiydi tebrik ediyorum tüm emeği geçenleri
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Film için tek diyeceğim gidin görün ve görmeden sakın konuşmayın
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çok az salonda gösterime girmiş olması üzücü bu tür filmlere ilgi olmuyor