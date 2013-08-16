Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Tepenin Uşakları - Tepe'nin Uşakları
Paylaş

Tepenin Uşakları

Tepe'nin Uşakları

1 kişi izlemiş. | 69 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tepenin Uşakları
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Doktor olma hayali kuran Hikmet’in en büyük hayali Züleyha’sına kavuşmaktır. Ancak Züleyha’nın babası Sabri Ağa’nın, kızı için başka plânları vardır. Yedi köyün ortaklaşa kullandığı ve üzerinde maçlar yaptığı tepe’yi de sahiplenmektedir Sabri Ağa. Kendi kararlarının önünde engel olarak gördüğü herkes ve her şey için de sinsi planlar geliştirmektedir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Nasıl izleyeçeğim bu filmi ben ya .

  • oyuncular o bölgenin halkı galiba, daha doğal böylece film de

  • karadenizliler kaçırmamalı!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Tepenin Uşakları filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Tepenin Uşakları filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir