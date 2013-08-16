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Tepenin Uşakları
Tepe'nin Uşakları
1 kişi izlemiş. | 69 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :98 dk.
Filmin Konusu
Doktor olma hayali kuran Hikmet’in en büyük hayali Züleyha’sına kavuşmaktır. Ancak Züleyha’nın babası Sabri Ağa’nın, kızı için başka plânları vardır. Yedi köyün ortaklaşa kullandığı ve üzerinde maçlar yaptığı tepe’yi de sahiplenmektedir Sabri Ağa. Kendi kararlarının önünde engel olarak gördüğü herkes ve her şey için de sinsi planlar geliştirmektedir.
Galeri
Yorumlar
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Nasıl izleyeçeğim bu filmi ben ya .
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oyuncular o bölgenin halkı galiba, daha doğal böylece film de
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karadenizliler kaçırmamalı!
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