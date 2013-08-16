Tepenin Uşakları

Doktor olma hayali kuran Hikmet’in en büyük hayali Züleyha’sına kavuşmaktır. Ancak Züleyha’nın babası Sabri Ağa’nın, kızı için başka plânları vardır. Yedi köyün ortaklaşa kullandığı ve üzerinde maçlar yaptığı tepe’yi de sahiplenmektedir Sabri Ağa. Kendi kararlarının önünde engel olarak gördüğü herkes ve her şey için de sinsi planlar geliştirmektedir.