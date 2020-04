Dokuz tercüman ile çok satan bir serinin hevesle beklenen son kitabının çevrilmesi için bir anlaşma yapılır. Tercümanlar, işe başlamak için dışarı ile tamasın mümkün olmadığı lüks bir sığınağın içine yerleştirilir. Her şey gayet güzel bir şekilde ilerlerken romanın ilk on sayfasının internette yayınlanması işlerin karışmasına neden olur. Çeviriyi yayınlayan dokuz tercümandan biridir ve yayıncı onun maskesini düşürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.