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Terkedilmiş

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Terkedilmiş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Herkesin kendi hayatından kesitler bulacağı, terkedilmişlik hissiyatını ön plana çıkaran bir film. Suriyeli göçmen bir ailenin organ mafyası ile yaşadığı dramı anlatan film, 9 kişinin hayatlarının kesiştiği yasa dışı bir operasyonu konu alıyor. Herhangi bir fon desteği almadan tamamen yapımcıların kendi olanakları, oyuncu ve ekip desteğiyle gerçekleştirilen filmin çekimleri, 13 gün gibi bir sürede tamamlandı.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • izlemeye değmez boş zaman kaybı

  • kesınlıkle izlenilmesi gereken guzel bır film di teşekkürler ... tavsiye eden arkadaşıma buradan :*

  • Yuh arkadas suriyelilere film yapmis adamlar. Baska dert bulamadiniz mi? Televizyonda dahi izlemem!

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Oyuncular ve ekip

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