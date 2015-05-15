Terkedilmiş

Herkesin kendi hayatından kesitler bulacağı, terkedilmişlik hissiyatını ön plana çıkaran bir film. Suriyeli göçmen bir ailenin organ mafyası ile yaşadığı dramı anlatan film, 9 kişinin hayatlarının kesiştiği yasa dışı bir operasyonu konu alıyor. Herhangi bir fon desteği almadan tamamen yapımcıların kendi olanakları, oyuncu ve ekip desteğiyle gerçekleştirilen filmin çekimleri, 13 gün gibi bir sürede tamamlandı.