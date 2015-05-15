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Terkedilmiş
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Herkesin kendi hayatından kesitler bulacağı, terkedilmişlik hissiyatını ön plana çıkaran bir film. Suriyeli göçmen bir ailenin organ mafyası ile yaşadığı dramı anlatan film, 9 kişinin hayatlarının kesiştiği yasa dışı bir operasyonu konu alıyor. Herhangi bir fon desteği almadan tamamen yapımcıların kendi olanakları, oyuncu ve ekip desteğiyle gerçekleştirilen filmin çekimleri, 13 gün gibi bir sürede tamamlandı.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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izlemeye değmez boş zaman kaybı
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kesınlıkle izlenilmesi gereken guzel bır film di teşekkürler ... tavsiye eden arkadaşıma buradan :*
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Yuh arkadas suriyelilere film yapmis adamlar. Baska dert bulamadiniz mi? Televizyonda dahi izlemem!
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