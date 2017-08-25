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Terminator 2: Mahşer Günü 3D

Terminator 2: Judgment Day 3D

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Terminator 2: Mahşer Günü 3D
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Filmin Konusu

Skynet, 29 Ağustos 1997'de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra, 2029'da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John'u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah'ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir. John Connor'ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir. İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.

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