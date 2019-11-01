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Terminatör: Kara Kader
Terminator: Dark Fate
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Kasım 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.
Galeri
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