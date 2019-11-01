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Terminatör: Kara Kader

Terminator: Dark Fate

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Terminatör: Kara Kader
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

Galeri

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