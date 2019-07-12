Terra Willy: Planète inconnue

Terra Willy, ailesiyle yaptığı uzay yolculuğu sırasında kaybolan Willy'nin, ailesine geri dönme çabası sırasında yaşadığı serüvenleri konu ediniyor.

Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur. Bu egzotik yeni dünyanın renkli bitki örtüsü ve sevimli hayvanları karşısında Willy’nin yanında, ona heyecan dolu maceralarında eşlik edecek robot Buck vardır. İkili Willy’nin ailesini beklerken bu gizemli ve hayat dolu yeni gezegeni keşfederler.