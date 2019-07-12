Sinema>Film Arşiv > Terra Willy: Planète inconnue
Terra Willy: Planète inconnue
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :12 Temmuz 2019
- Yönetmen :
- Dağıtıcı :CGV Mars D.
Filmin Konusu
Terra Willy, ailesiyle yaptığı uzay yolculuğu sırasında kaybolan Willy'nin, ailesine geri dönme çabası sırasında yaşadığı serüvenleri konu ediniyor.
Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur. Bu egzotik yeni dünyanın renkli bitki örtüsü ve sevimli hayvanları karşısında Willy’nin yanında, ona heyecan dolu maceralarında eşlik edecek robot Buck vardır. İkili Willy’nin ailesini beklerken bu gizemli ve hayat dolu yeni gezegeni keşfederler.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.