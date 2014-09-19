Film, insanların günlük yaşamında “eğer olsaydı” düşünceleriyle başlıyor. Bir sabah uyanıldığında erkeğin rolünü kadın, kadının rolünü de erkek almıştır. Erkekler evde oturup ev işi yapmakta çocuk büyütmektedir. Kadınlarsa dışarda çalışmaktadır yani evin reisi kadındır. Kadınlar işten arda kalan zamanlarını kahvelerde meyhanelerde arkadaşlarıyla geçirerek kazançlarını harcıyordur. Kadınlar kocaları üzerinde tahakküm kurmaktan geri kalmıyor, sık sık şiddete başvuruyorlardır.