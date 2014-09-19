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Tersine
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- IMDB Puanı : 1.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, insanların günlük yaşamında “eğer olsaydı” düşünceleriyle başlıyor. Bir sabah uyanıldığında erkeğin rolünü kadın, kadının rolünü de erkek almıştır. Erkekler evde oturup ev işi yapmakta çocuk büyütmektedir. Kadınlarsa dışarda çalışmaktadır yani evin reisi kadındır. Kadınlar işten arda kalan zamanlarını kahvelerde meyhanelerde arkadaşlarıyla geçirerek kazançlarını harcıyordur. Kadınlar kocaları üzerinde tahakküm kurmaktan geri kalmıyor, sık sık şiddete başvuruyorlardır.
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