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Testere: Jigsaw

Jigsaw

1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Testere: Jigsaw
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer, yıllar önce ölmüştü.

Galeri

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Yorumlar

  • Bu filme 8 çok, 6 az.. 7 puan ideal

  • Alayına isyan efsane geri döndü. Efsane yeni seri ile devam ediyor. )

  • OLMAMIŞ BU SERISI ÇOK ÇAKMA OLMUŞ 6.1 PUANIM VASAT..

  • Diğer bölümlerde aldığımız hazzı bu bölümde alamadım... Açıkçası beklentimi karşılamadı...

  • Muhteşem ötesi adamsın john kreamer..

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Oyuncular ve ekip

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