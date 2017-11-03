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Testere: Jigsaw
Jigsaw
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer, yıllar önce ölmüştü.
Galeri
Yorumlar
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Bu filme 8 çok, 6 az.. 7 puan ideal
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Alayına isyan efsane geri döndü. Efsane yeni seri ile devam ediyor. )
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OLMAMIŞ BU SERISI ÇOK ÇAKMA OLMUŞ 6.1 PUANIM VASAT..
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Diğer bölümlerde aldığımız hazzı bu bölümde alamadım... Açıkçası beklentimi karşılamadı...
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Muhteşem ötesi adamsın john kreamer..
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