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The Aeronauts
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Macera
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :6 Aralık 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
The Aeronauts, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher’ın sıcak hava balonu ile keşif yapmaya çalıştıkları sırada hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher 1862 yılında daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Göklerin sırlarını keşfetmek isteyen ikili sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışır. Gökyüzünde nefes kesici keşifler yapan Wren ve Glaisher atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
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