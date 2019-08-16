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The Angry Birds Movie 2

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The Angry Birds Movie 2
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Filmin Konusu

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds filminin devam halkası olan yapımında uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor. Filmin seslendirme kadrosunda ilk filmden Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride ve Peter Dinklage yer alırken, Nicki Minaj, Leslie Jones, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Lil Rel Howery, Dove Cameron ve Zach Woods’un sesini ise bu filmde ilk defa duyacağız.

Galeri

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