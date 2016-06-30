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The BFG

The Big Friendly Giant

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


The BFG
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

THE BFG insanları yemekten vazgeçen bir devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikayesini konu alıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • yorumlara güvenip gitmedim, anlaşılan iyi ki gitmemişim , biraz merak ediyordum ama artık salla gitsin ;) , netten bi ara bakarım

  • Kotu, animasyon olarak da begenmedim, bir cocuk filminin icinde buldum kendimi ki, ben animasyon severim. Puani abartili yuksek. Bir ara cok sıkıldım sinemadan cikmak istedim o derece.

  • 7-8 yas arası cocuklarin izleyeceği günü geçirebileceğiniz bir film fazla beklentiye girmemek lazim

  • film öncelikle cocuklara hitap ettiğini söylemem gerekir.çekimler ve akıcılık güzel ancak konu dar bir alanda geçiyor.çocuklarım için gittim onlarda çok ama çok eğlendi diyemeyeceğim

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Oyuncular ve ekip

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