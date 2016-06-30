The BFG
The Big Friendly Giant
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Haziran 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
THE BFG insanları yemekten vazgeçen bir devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikayesini konu alıyor.
Galeri
Yorumlar
-
yorumlara güvenip gitmedim, anlaşılan iyi ki gitmemişim , biraz merak ediyordum ama artık salla gitsin ;) , netten bi ara bakarım
-
Kotu, animasyon olarak da begenmedim, bir cocuk filminin icinde buldum kendimi ki, ben animasyon severim. Puani abartili yuksek. Bir ara cok sıkıldım sinemadan cikmak istedim o derece.
-
7-8 yas arası cocuklarin izleyeceği günü geçirebileceğiniz bir film fazla beklentiye girmemek lazim
-
film öncelikle cocuklara hitap ettiğini söylemem gerekir.çekimler ve akıcılık güzel ancak konu dar bir alanda geçiyor.çocuklarım için gittim onlarda çok ama çok eğlendi diyemeyeceğim