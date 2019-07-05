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The Boat

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The Boat
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :5 Temmuz 2019

 

Filmin Konusu

Buster el yapımı teknesini bitirir fakat teknesi bodrum kapısından geçemeyecek kadar büyüktür. Zincir İle tekneyi çıkarırken evin bir kısmı çöker. Limanda tekne ile açıldığında, tekne ile batmaya başlar. Serinin kalanı Buster’ın maceraları ve ailesinin restore ettirdiği tekne ile ilgilidir.

Galeri

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