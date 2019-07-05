Sinema>Film Arşiv > The Boat
The Boat
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :5 Temmuz 2019
Filmin Konusu
Buster el yapımı teknesini bitirir fakat teknesi bodrum kapısından geçemeyecek kadar büyüktür. Zincir İle tekneyi çıkarırken evin bir kısmı çöker. Limanda tekne ile açıldığında, tekne ile batmaya başlar. Serinin kalanı Buster’ın maceraları ve ailesinin restore ettirdiği tekne ile ilgilidir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.