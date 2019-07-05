Buster el yapımı teknesini bitirir fakat teknesi bodrum kapısından geçemeyecek kadar büyüktür. Zincir İle tekneyi çıkarırken evin bir kısmı çöker. Limanda tekne ile açıldığında, tekne ile batmaya başlar. Serinin kalanı Buster’ın maceraları ve ailesinin restore ettirdiği tekne ile ilgilidir.