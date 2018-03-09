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The Boss
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Filmin Konusu
Melissa McCarthy, The Boss filminde bilgi sızdırmaktan ötürü hapse giren bir endüstri dehasını canlandırıyor. Içeriden çıktıktan sonra küllerinden doğarak Amerika'nın yeniden sevgilisi olmaya karar verse de, herkesin onu affetmesi ve yaptıklarını unutması kolay olmayacaktır.
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