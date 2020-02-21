Lanetli Çocuk filminin devam halkası olan The Boy 2, Heelshire Köşkü'nün geçmişinden habersiz bir şekilde oraya taşınan, masum bir ailenin hikayesini konu ediyor. Eve yerleşmeye çalışan ailenin küçük oğulları bu süreçte, Brahms adını verdiği gerçek boyutlardaki bir oyuncak bebekle arkadaşlık kurmaya başlar. Başrolünü Katie Holmes’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen William Brent Bell oturuyor. Gerilim türündeki filmin senaryosu ise, ilk filmdeki gibi Stacey Menear’a ait.