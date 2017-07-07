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The Bye Bye Man
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- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Temmuz 2017
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- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Üniversiteli 3 genç Elliot, Sasha ve John eğlenceli bir tatil planlarlar. Ancak bu kısa yolculukta, şeytani bir ruh olan Bye Bye Man'in karşılarına çıkmasıyla kendilerini dehşet verici ve korkunç bir kâbusun içinde bulurlar. Gençler peşlerini bırakmayan bu ruhtan kurtulmak ve sevdiklerini korumak için korku ve aksiyon dolu anlar yaşarlar.
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