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The Bye Bye Man

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Fragmanlar


The Bye Bye Man
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Üniversiteli 3 genç Elliot, Sasha ve John eğlenceli bir tatil planlarlar. Ancak bu kısa yolculukta, şeytani bir ruh olan Bye Bye Man'in karşılarına çıkmasıyla kendilerini dehşet verici ve korkunç bir kâbusun içinde bulurlar. Gençler peşlerini bırakmayan bu ruhtan kurtulmak ve sevdiklerini korumak için korku ve aksiyon dolu anlar yaşarlar.

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Yorumlar
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