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The Carpetbaggers
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1964
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :150 dk.
- Dağıtıcı :Embassy Pictures Corporation, Paramount Pictures
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