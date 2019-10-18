The Child Remains

Gerçek bir hikayeden uyarlananThe Child Remains'de bebek bekleyen bir çiftin tenha bir kırsalda geçirmek istedikleri hafta sonu, dehşet dolu bir hafta sonuna döner. Kimsesiz annelere barınma hizmeti veren bir doğum evini keşfeden çiftin, burada yaşanan doğa üstü ölümlerden haberi yoktur.