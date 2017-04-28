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The Circle
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Birleşik Arap Emirlikleri
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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- Müzik :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor.
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