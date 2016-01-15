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The Club
El Club (The Club)
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Şili
- Gösterim Tarihi :15 Ocak 2016
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Filmin Konusu
Rahiplerin inziva evindeki hayatı, çok katı ve sıkı kurallarla düzenlenmiştir. Fakat beşinci bir rahibin eve gelmesiyle bu hassas düzen bozulur. Rahiplerin geride bıraktıklarını düşündükleri geçmişleri yüzlerine vurulurken, araftaki bu günahkârların karanlık sırları açığa çıkmaya başlar. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ödülüne aday olan film, aynı zamanda Şili’nin Oscar temsilcisi…
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