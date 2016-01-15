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The Club

El Club (The Club)

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Fragmanlar


The Club
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rahiplerin inziva evindeki hayatı, çok katı ve sıkı kurallarla düzenlenmiştir. Fakat beşinci bir rahibin eve gelmesiyle bu hassas düzen bozulur. Rahiplerin geride bıraktıklarını düşündükleri geçmişleri yüzlerine vurulurken, araftaki bu günahkârların karanlık sırları açığa çıkmaya başlar. Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ödülüne aday olan film, aynı zamanda Şili’nin Oscar temsilcisi…


Filmin Eleştrisi




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