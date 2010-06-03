The Deep Blue Sea

Savaş sonrası dönemde İngiltere'de geçen hikayede Hester (Rachel Weisz) başarılı bir hakim olan William Collyer'ın (Simon Russell Beale) güzel ama mutsuz eşidir. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görevli bir pilot olan Freddie Page'a (Tom Hiddleston) aşık olan Hester, takıntılı bir şekilde bu adamın ve aşkının peşinden gidecektir fakat bu büyük sevgi ona çok pahallıya mal olacaktır...