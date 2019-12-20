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The Donkey King

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The Donkey King
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Animasyon, Aile
  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :20 Aralık 2019

 

Filmin Konusu

Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.

Galeri

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