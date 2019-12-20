The Donkey King

Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.