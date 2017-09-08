The Emoji Movie

Emoji Filmi, akıllı telefonunuzun içindeki daha önce görülmemiş dünyanın kapılarını açıyor. Textopolis şehrinde bir mesajlaşma uygulamasının içinde yaşayan emojiler, telefonun sahibi tarafından seçilecekleri günü bekleyerek ve favori emojiler arasına girmeyi ümit ederek yaşamaktadırlar – tabi Gene hariç. Gene filtresiz doğmuştur ve diğer emojiler gibi sadece bir ifadesi yoktur, birden fazla ifadesi vardır. Bu durumu emojiler dünyasında pek de hoş karşılanmaz. Diğer emojiler gibi "normal" olabilmek için en iyi arkadaşı Beşlik (Hi-5)'ten ve kötü bir şöhrete sahip hacker Kaçak'tan yardım ister. Birlikte, uygulamalar arasında, Gene'i düzeltebilecek kod'u aramak üzere bir maceraya çıkarlar.