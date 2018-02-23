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The Florida Project
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Şubat 2018
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
Okullar tatil olunca 6 yaşındaki Moonee ve arkadaşlarının Florida'nın sıcak yaz günlerindeki tek dertleri daha çok eğlence, daha çok macera ve daha çok dondurmadır. Bu sevimli ekip, yetişkinlerden uzak bir dünya yaratmışlardır kendilerine. Tüm masumluğuyla başı sürekli derde giren Moonee'nin arkasında, onu her şeyden çok seven annesi Halley vardır. Bu küçük kızın renkli hayal dünyası, annesinin acı tatlı fedakarlıklarıyla sürekli şekillenmektedir.
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