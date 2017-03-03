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The Founder

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Fragmanlar


The Founder
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

John Lee Hancock'un yönetmenliğini üstlendiği, Michael Keaton'ın başrolünde olduğu The Founder, ünlü fast food zincirinin kurucusu Ray Kroc'un hikâyesini anlatıyor..

Galeri

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Yorumlar

  • İzlerken mutlaka canınız hamburger çekecek. Film daha akıcı çekilebilirdi bence ama yine de izlettiriyor. Gerçek bir konuyu anlatan film izlenmeyi hak ediyor.

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Oyuncular ve ekip

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