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The Founder
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Mart 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
John Lee Hancock'un yönetmenliğini üstlendiği, Michael Keaton'ın başrolünde olduğu The Founder, ünlü fast food zincirinin kurucusu Ray Kroc'un hikâyesini anlatıyor..
Galeri
Yorumlar
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İzlerken mutlaka canınız hamburger çekecek. Film daha akıcı çekilebilirdi bence ama yine de izlettiriyor. Gerçek bir konuyu anlatan film izlenmeyi hak ediyor.
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