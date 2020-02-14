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The Gentlemen
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Filmin Konusu
The Gentlemen, İngiltere'de kurduğu büyük çaplı uyuşturucu imparatorluğunu Oklahomalı bir hanedana satma aşamasında olan Mickey Pearson'ın, kendisini bu süreçte rüşvetten şantaja birçok farklı suç faktörlerinin yer aldığı çetrefilli olaylar silsilesi içerisinde bulmasını konu ediniyor.
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