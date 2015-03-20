The Gunman

Eski kurumu onun karanlık geçmişini silmeye karar verince eski bir ajan olan Jim, kendini kaçınılmaz bir aksiyon içinde bulur. Tabii ki deneyimli ajan olan Jim iyi bir savaş vermeden pes etmeyecektir. Ama karşısında eski ortağı Felix olunca şans ondan yana olmayacaktır. Filmde Penn silah koleksiyonunu bir sanata dönüştürüyor.