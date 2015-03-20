Sinema>Film Arşiv > The Gunman
The Gunman
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, İngiltere, İspanya
- Gösterim Tarihi :20 Mart 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Eski kurumu onun karanlık geçmişini silmeye karar verince eski bir ajan olan Jim, kendini kaçınılmaz bir aksiyon içinde bulur. Tabii ki deneyimli ajan olan Jim iyi bir savaş vermeden pes etmeyecektir. Ama karşısında eski ortağı Felix olunca şans ondan yana olmayacaktır. Filmde Penn silah koleksiyonunu bir sanata dönüştürüyor.
Galeri
Yorumlar
-
ıMdb puanı bana biraz düşük geldi. Açıkçası beğendim. Sean penn de 54 yaşında ama iş bitmemiş, iyi bakmış kendine.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.