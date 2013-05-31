The Hangover 3: Felekten Bir Gece
The Hangover Part III
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
Filmin Konusu
Bu sefer düğün yok. Bekarlığa veda partisi yok. Ters ya da düz gidebilecek ne olabilir ki? Ancak Kurt Sürüsü yollara düştüğünde tüm bahisler kapanır. Film Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve Justin Bartha’yı; Phil, Stu, Alan ve Doug rollerinde tekrar biraraya getiriyor. Ken Jeong, Heather Graham, Jeffrey Tambor, Gillian Vigman, Sasha Barrese ve Jamie Chung da takıma geri dönüyorlar. John Goodman ise ilk kez bu bölümde takıma katılıyor.
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Yorumlar
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hiç bir şekilde ilk iki filmin yerini tutamaz..bence çok kötü..
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güzeldi ;)
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ilk 2si gibi eğlenceli değildi ama sonu filmin sıkıcılığını unutturdu 4,sü süper olacak 1 kadın eklendi onunla tam komedi olacak...
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Arkadaşa katılıyorum büyük kahkahalar atmayı kesinlikle beklemeyin sıkıcı bir film değil kesinlikle ilk iki film derecesinde buda komik'ti bence bu filmin seneye 4. serisinin fragmanını izlememiz pek de imkansız gibi gözükmüyor filmin sonu bi sonra ki filme bağlamaya müsait bitti.
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büyük kahkahalar atmayı beklemeyin ilk iki filmdeki gibi. ama yinede güzeldi, yinede gidilmeli. bi de bana dördüncü film de gelicekmiş gibi geldi sanki? sonu biraz açık bitti gibi