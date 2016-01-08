Yönetmenliğini, Quentin Tarantino’nun yapmış olduğu The Hateful Eight, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Film, İç Savaş´ın bitmesinden altı, sekiz ya da 12 yıl sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor.