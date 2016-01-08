Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  The Hateful Eight
Paylaş

The Hateful Eight

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


The Hateful Eight
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (23 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yönetmenliğini, Quentin Tarantino’nun yapmış olduğu The Hateful Eight, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Film, İç Savaş´ın bitmesinden altı, sekiz ya da 12 yıl sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Kesinlikle izlenmeli

  • Gayet guzel bir Tarantino filmi. 8 puan.

  • kesinlikle tarantinonun en iyi filmi zincirsiz.bu film inanın çok başarılı değil ve çok uzun.beklentiyi karşılamamış bence.puanı en fazla 7

  • Tarantinonun en iyi filmi

  • bu filme iyi yorumunu yapanlar zincirsizi izlememiş. bu film iyi ise... Sakın gitmeyin zorlama begenme yorumuda yapmayın

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle The Hateful Eight filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve The Hateful Eight filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir