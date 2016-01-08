The Hateful Eight
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Western
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Ocak 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yönetmenliğini, Quentin Tarantino’nun yapmış olduğu The Hateful Eight, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Film, İç Savaş´ın bitmesinden altı, sekiz ya da 12 yıl sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Kesinlikle izlenmeli
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Gayet guzel bir Tarantino filmi. 8 puan.
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kesinlikle tarantinonun en iyi filmi zincirsiz.bu film inanın çok başarılı değil ve çok uzun.beklentiyi karşılamamış bence.puanı en fazla 7
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Tarantinonun en iyi filmi
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bu filme iyi yorumunu yapanlar zincirsizi izlememiş. bu film iyi ise... Sakın gitmeyin zorlama begenme yorumuda yapmayın