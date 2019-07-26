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The Hummingbird Project

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The Hummingbird Project
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : Kanada
  • Gösterim Tarihi :26 Temmuz 2019
  • Yönetmen :
  • Dağıtıcı :Kim Nguyen

 

Filmin Konusu

New York’lu kuzenler Vincent (Jesse Eisenberg) ve Anton (Alexander Skarsgård) büyük paralarla oynanan ve kazanmanın milisaniyelerle ölçüldüğü Yüksek Frekanslı Alım Satım oyununu oynamaktadır. Milyoner olma hayali kuran kuzenler Kansas’tan doğruca New Jersey’e uzanan bir fiber optik kablo döşemek isterler. Ancak hiçbir şey bu ikili için kolay olmayacaktır. Ekibin beyni Anton, üçkağıtçısı ise Vincent’tır. Kuzenler bu Don Kişotvari maceralarında birbirlerini ve etraflarındaki herkesi kırılma noktalarına getirirler. Güçlü, zehirleyici ve kendi çıkarları için başkalarını kullanan bir tacir olan eski patronları Eva Torres (Salma Hayek) ise sürekli enselerinde bitmekte ve onları kendi oyunlarında yenmek için elinden geleni ardına koymamaktadır.

Galeri

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