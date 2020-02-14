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The King's Man: İlk Görev

The King's Man

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The King's Man: İlk Görev
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Filmin Konusu

Tarihin en kötü tiranları ve suçlu zihinleri milyonlarca kişinin yok olabileceği bir savaş planlamak için bir araya gelir. Bir adam ise onları durdurmak için zamana karşı yarışmalıdır.

Galeri

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