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The Landlord
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Kısa Film
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Sam Bologna , Erik Nebel , Mica Leigh , Ed Riner , Ed You , Mark Paskell , Eugene Buica , Glen McDougal
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :28 dk.
- Dağıtıcı :University of Southern California, School of Cinem
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