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The Life and Times of Rosie the Riveter
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- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Savaş, Tarih
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Süre :65 dk.
- Resmi Sitesi : Clarity Films
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