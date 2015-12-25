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The Lobster

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


The Lobster
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Distopik bir yakın gelecekte, bekar insanlar 45 gün içinde kendilerine bir eş bulmaya zorlanırlar. Bulamayanlar ise hayvanlara dönüştürülüp ormana bırakılacaklardır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • aşırı saçma sıkıcı para israfı

  • Evet biraz uzun ve standart bir film değil. Arada ciddi güldüren kara mizah öğeleri taşıyan distopya kafasında bir yapım. Yani herkese göre değil. 2perdenin sonlarında biraz uyukladık tüm salon )

  • Hayatımda izlediğim en rezalet filmdi. Yönetmenin tarzı bu demesin kimse, onun kendi içinde yaşadığı buhranları ben hissetmek zorunda değilim. Zaten film de bitmek bilmiyor, rezalet

  • Konusu enteresan ancak film çok uzadı bitmek bilmedi. Değişik filmleri sevmeyenler gitmesin )

  • Uzun zamandır bu kadar kötü senoryo bu kadar sacmalık izlememiştim diyecem ama izlemedim zaten yarı olana kadar sabrettik arkadaşımla büyük başarı

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Oyuncular ve ekip

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