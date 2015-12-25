The Lobster
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Yunanistan
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
Distopik bir yakın gelecekte, bekar insanlar 45 gün içinde kendilerine bir eş bulmaya zorlanırlar. Bulamayanlar ise hayvanlara dönüştürülüp ormana bırakılacaklardır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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aşırı saçma sıkıcı para israfı
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Evet biraz uzun ve standart bir film değil. Arada ciddi güldüren kara mizah öğeleri taşıyan distopya kafasında bir yapım. Yani herkese göre değil. 2perdenin sonlarında biraz uyukladık tüm salon )
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Hayatımda izlediğim en rezalet filmdi. Yönetmenin tarzı bu demesin kimse, onun kendi içinde yaşadığı buhranları ben hissetmek zorunda değilim. Zaten film de bitmek bilmiyor, rezalet
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Konusu enteresan ancak film çok uzadı bitmek bilmedi. Değişik filmleri sevmeyenler gitmesin )
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Uzun zamandır bu kadar kötü senoryo bu kadar sacmalık izlememiştim diyecem ama izlemedim zaten yarı olana kadar sabrettik arkadaşımla büyük başarı