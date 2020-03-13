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The Lodge
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Filmin Konusu
The Lodge, evlenmek üzere olduğuRichardve onun iki çocuğuyla birlikte sükunet vadeden tenha bir kasabada kış tatiline çıkanGrace'in, yakında üvey anneleri olacağıMiaveAidanile samimi bir ilişki kurmaya çalıştığı sırada kaldıkları evde gerçekleşen ürkütücü olayları konu ediniyor.
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