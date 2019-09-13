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The Operative

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The Operative
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Filmin Konusu

Rachel, İsrail’in korkulan ulusal istihbarat örgütü Mossad'ın ajanlarından biridir. Ancak Rachel, babasının Londra’daki cenaze töreninde iz bırakmadan ortadan kaybolur. Rachel'ın nerede olduğu hakkındaki tek ipuçu, Almanya'dan İsrail'e çağırılan eski gözetmeni Thomas'la yaptığı şifreli bir telefon görüşmesidir. Rachel’ın hayatı, İran’ın nükleer programına karşı geniş çaplı bir casusluk girişiminin içinde kaybolmuşken, Thomas hem onu korumak hem de Mossad'ın operasyonlarına ne gibi tehditler oluşturabileceğini belirlemek için Rachel'ın adımlarını geriye doğru izlemelidir.

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