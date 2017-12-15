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The Party

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Fragmanlar


The Party
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Muhalefet partisinin gölge Sağlık Bakanı olarak atanan Janet, başarısını sevdikleriyle kutlamak için evinde bir parti düzenler. Telefonu sürekli kutlama aramalarıyla çaldığı için salonda kendi halinde, belki de biraz mutsuz bir halde oturan eşini fark etmez. Aslında Janet'ın dikkatini dağıtan, telefonuna gelen gizemli "seni özledim" mesajlarıdır. Eşi ise bu güzel günde sevdiklerine vereceği kötü haberin derdindedir. Bu sırada en yakın arkadaşı April, aslında ayrı olduğu eski erkek arkadaşıyla parti için eve gelir. Sonra Martha ve Jinny, dostlarıyla paylaşmak istedikleri bir sürprizle partiye katılır. En son Tom gelir, fakat eşi onlara daha sonra katılacaktır. Acaba Tom'un gergin olmasının sebebi bu mudur? Müzik ve sohbet eşliğinde devam eden gecede, teker teker herkesin sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Kimin kimi kiminle aldattığı anlaşılmaz hale gelen partinin en büyük sırrı ise, gecenin sonunda kimin öleceğidir.

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