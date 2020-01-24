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The Turning

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The Turning
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Filmin Konusu

The Turning, ebeveynlerini yeni kaybeden iki kardeş ile ilgilenmesi için işe alınan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Flora ve Miles, ebeveynlerini kaybeden iki kardeştir. Flora ve Miles'ın yeğeni, çocukların sorumluluğunu üstlenir ve onlarla ilgilenmesi için Kate adında bir kadını işe alır. Genç kadın, çocuklarla ilgilenmek için vakit kaybetmeden konağa yerleşir. Alışmaya çalıştığı ürkütücü konakta tuhaf durumlarla karşılan Kate, bir süre sonra hem çocukların hem de konağın karanlık sırlarla dolu olduğunu ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Galeri

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