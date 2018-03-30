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Theekkadal
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Madhu , Sukumaran , Aranmulla Ponnamma , Bahadur , Pappu , Ratheesh , Srividya , Ravi Kumar , Ambika , Prem Nazir
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
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