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This Is My Father
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : İrlanda, Kanada
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :119 dk.
- Dağıtıcı :Father Productions , Filmline International, Hummi
- Resmi Sitesi : Sony Pictures Classics
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