Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Thor: Ragnarok
Paylaş

Thor: Ragnarok

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Thor: Ragnarok
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Ragnarok, Asgard'ı kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.

Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Film iyimi iyi gladyatör sahnesi hele hele en iyisi neyse Fantastik film çok severim ama son zamanlarda bu süperkahraman filmlerinin konuları iyice baydı hep bir dünyayı yok etme veya güç savaşı yani hükmetmek gibi hepsi birbirine benzer oldu ( deadpool ) haric , artık dur demek gerek insnlar bıktı gerçekten şöyle sıra dışı konular gerekli , hele adalet birliği konusu daha berbat küpler falan trasnformers mi thor mu ne olduğu belli değil , böyle olmuyor gerçekten , yüzüklerin efendisinin kıymetini gün geçtikçe anlıyorum

  • IMAX e gittim gayet güzel eğlenceliydi.

  • beş para etmez film çok kötüydü 0 puan ilk film iyiydi...

  • Yaşadığınız şehirde imax salon varsa hiç düşünmeyin gidin oraya gidin izleyin derim. Bu tarz filmleri sevmeyenlerin bile hoşuna gitti.

  • Güzeldi baya iyi yapmışlar daha iyisi olurmuydu? Olurdu yinede buna şükür ✌

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Thor: Ragnarok filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Thor: Ragnarok filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir