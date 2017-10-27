Thor: Ragnarok
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Ragnarok, Asgard'ı kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Film iyimi iyi gladyatör sahnesi hele hele en iyisi neyse Fantastik film çok severim ama son zamanlarda bu süperkahraman filmlerinin konuları iyice baydı hep bir dünyayı yok etme veya güç savaşı yani hükmetmek gibi hepsi birbirine benzer oldu ( deadpool ) haric , artık dur demek gerek insnlar bıktı gerçekten şöyle sıra dışı konular gerekli , hele adalet birliği konusu daha berbat küpler falan trasnformers mi thor mu ne olduğu belli değil , böyle olmuyor gerçekten , yüzüklerin efendisinin kıymetini gün geçtikçe anlıyorum
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IMAX e gittim gayet güzel eğlenceliydi.
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beş para etmez film çok kötüydü 0 puan ilk film iyiydi...
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Yaşadığınız şehirde imax salon varsa hiç düşünmeyin gidin oraya gidin izleyin derim. Bu tarz filmleri sevmeyenlerin bile hoşuna gitti.
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Güzeldi baya iyi yapmışlar daha iyisi olurmuydu? Olurdu yinede buna şükür ✌