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Ti guan
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1980
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Ha Huang , Kwok Kuen Chan , Phillip Ko , Lung Chan , Lily Li , David Chiang , Po Tai , Mars , Norman Chu
- Yapımcı :
Kuen Cheung , Wei Lo , Kei Mai
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :12 dk.
- Dağıtıcı :Bang Bang Films, Lo Wei Motion Picture Company
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