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Tian cai lao qian
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1979
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Tan Lau , Chiang Hui Tsai , Yang Yang Lin , Chien Tang Ma , Sai Aan Dai , Chi Mi , Ching Tang , Thomas Ng , Yuen Yuan
- Süre :25 dk.
- Dağıtıcı :Shin Shin FIlm Productions
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