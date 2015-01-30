Kidane, Timbuktu yakınlarındaki çölde karısı Satima, kızı Toya ve 12 yaşındaki çobanları Issan ile birlikte kendi halinde bir hayat yaşamaktadır. Ancak Timbuktu radikal bir grubun yönetimi altına girmiştir. Halk kaderlerine boyun eğmeyi reddederken, şehirde müzik, kahkaha, sigara ve futbol dahi yasaklanır. Yeni mahkemeler Timbuktu’ya trajik ve absürd kurallar uygulamaktadır.