Tinker Bell ve Canavar Efsanesi

Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerektiğine inanan hayvan perisi Fawn, kocaman ve gizemli bir canavarla arkadaş olur. Tink ve arkadaşları bu misafirin Periler Adası’na katılmasına şüpheyle yaklaşırken, izci periler canavarı yakalamaya giderler. Fawn, canavarı kurtarmak amacıyla kızları harekete geçirmek için duygularına güvenmek zorundadır.