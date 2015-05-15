Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Tinker Bell ve Canavar Efsanesi - Tinker Bell: Legend of the NeverBeast
Paylaş

Tinker Bell ve Canavar Efsanesi

Tinker Bell: Legend of the NeverBeast

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tinker Bell ve Canavar Efsanesi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (3 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Çocuk
  • Yapım Yılı :2015
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :15 Mayıs 2015
  • Yönetmen :
  • Süre :76 dk.

 

Filmin Konusu

Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerektiğine inanan hayvan perisi Fawn, kocaman ve gizemli bir canavarla arkadaş olur. Tink ve arkadaşları bu misafirin Periler Adası’na katılmasına şüpheyle yaklaşırken, izci periler canavarı yakalamaya giderler. Fawn, canavarı kurtarmak amacıyla kızları harekete geçirmek için duygularına güvenmek zorundadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Tinker Bell ve Canavar Efsanesi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Tinker Bell ve Canavar Efsanesi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir