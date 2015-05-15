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Tinker Bell ve Canavar Efsanesi
Tinker Bell: Legend of the NeverBeast
0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerektiğine inanan hayvan perisi Fawn, kocaman ve gizemli bir canavarla arkadaş olur. Tink ve arkadaşları bu misafirin Periler Adası’na katılmasına şüpheyle yaklaşırken, izci periler canavarı yakalamaya giderler. Fawn, canavarı kurtarmak amacıyla kızları harekete geçirmek için duygularına güvenmek zorundadır.
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