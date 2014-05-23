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Tinker Bell ve Korsan Peri
The Pirate Fairy
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Fantastik, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :78 dk.
Filmin Konusu
Zarina adındaki peri, Peri Adası’nın çok değerli Mavi Peri Tozunu çalar ve kaçar. Skull Rock korsanları, Tinker Bell ve diğer peri arkadaşları güçlerini birleştirerek, peri tozunu ait olduğu yere geri getirmek için maceraya çıkarlar. Ancak, Tink’in dünyası Zarina’nın peşinde alt üst olur. O ve peri arkadaşları, yeteneklerini yitirmektedirler.
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Yorumlar
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Tekrar sinemalara girmicekmii
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